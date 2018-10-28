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الأزهري لمحتكري الخضار: البطاطس اللي عندكم هتبوظ والمتاح يكفي لحل الأزمة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
توك شو
قال طاهر الأزهرى أحد أصحاب الشركات المساهمة فى مبادرة كلنا واحد، إنه جمع التجار وقام بتقديم طلب لوزارة الداخلية تحت مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقاموا بتوحيد الأسعار 6 جنيهات للبطاطس و 5 جنيهات للطماطم.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة عليها إقبال كبير، لأنها رفعت معاناة المواطن فى شراء الخضراوات، مشيرا إلى أن اليوم ثالث أيام المبادرة وتم بيع 30 طنا ويوجد لدى التجار كميات كبيرة.

وأشار إلى أن هدف التجار والمباردة هو توفير الخضراوات فى السوق المصرية بأسعار مناسبة، موضحٌا أنه كان هناك حد أقصى لكل مواطن 3 كيلو ونصف أول وثاني أيام المبادرة واليوم أصبحت 6 كيلو ونصف للبطاطس و3 كيلو للطماطم، لتلبية حاجة المواطنين.

وجه الأزهرى رسالة للتجار الذين احتكروا البطاطس لزيادة الأسعار، قائلا: " طلعوا البطاطس اللى عندكو عشان متبوظش "، مضيفٌا أن البطاطس المتاحة لدى التجار تكفى لحل الأزمة".
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