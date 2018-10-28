الأمم المتحدة: مصر أول دولة في المنظمة تصدر صوتا لتمكين المرأة بالمجتمع.. ورؤية الحكومة في 2030 تتماشى مع أهدافنا.. وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5%

- الأمم المتحدة:

رؤية مصر 2030 تتماشى مع أهدافنا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر إلى 4.5% إنفاق 150 مليون دولار فى مجال الابتكار حول العالم مصر لديها مساهمة طويلة الأمد في دعم قوات حفظ السلام









قال السفير ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن الولايات المتحدة لديها 104 أفراد فى قوات حفظ السلام يعملون فى 14 موقعًا حول العالم، موضحًا أن 20 ألفًا من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية يعملون من أجل حفظ السلام فى 30 موقعًا.





وأوضح "ديكتوس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، أن القاهرة لديها مساهمة طويلة الأمد فى دعم قوات حفظ السلام، مضيفا أن مصر لديها دور قوى وفعال فى إنشاء الأمم المتحدة، مشيرا إلى حجم الشراكة كبير بين مصر والأمم المتحدة فى مجال حفظ السلام، حيث تعد من أكبر الدول المشاركة بقوات حفظ السلام.





وقال إن الأمم المتحدة تربطها علاقات خاصة بمصر، موضحًا أن لديها 23 مكتبًا 14 منها تعمل لصالح تحقيق أهداف مصر لذا فإن القاهرة واحدة من مراكز المنظمة العالمية، موضحا أن مصر حصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمم 5 سنوات متتالية خلال السنوات الماضية وترأست مجموعة الـ 77 بالصين مما يعزز من مكانتها.





واستطرد أن منظمة الأونروا تعمل فى القاهرة منذُ خمسينات القرن الماضى، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعما للعالم خلال السنوات الـ 5 الماضية بقيمة 150 مليون دولار فى مجال المساعدات الفنية والتدريب والابتكار.





وأكد أن معدل النمو الاقتصادى بمصر ارتفع إلى 4.5% مع انخفاض البطالة بنسبة 10% وذلك بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر.





وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ساعدت فى الاستقرار والنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمصر يحتاج إلى المليارات ويتم الحصول عليها من خلال النمو الاقتصادى بالبلاد ولابد من النهوض بالاقتصاد، موضحا أن المنظمة أنفقت 60% من مواردها على الوجه البحرى والآن بمجال تنمية الصعيد، مشيدًا بدور القاهرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة





وأضاف أن القاهرة وضعت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة، وفى سبيل ذلك تدعمها الأمم المتحدة، مضيفا أن رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة المصرية تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة وهذا يعنى عمل كلا الطرفين معًا وهذا يؤكد أن مصر تسير فى طريقها الصحيح.





ونوه إلى أن شعار الأمم المتحدة هام للغاية وهو السعى لنمو الاقتصاد والقضاء على الفقر بحلول عام 2020 وتعد هذه تحديات هامة للغاية لذا نحاول جذب الاستثمار إلى صعيد مصر؛ حيثُ أن معدلات الفقر بها هى الأعلى مع تدنى معدلات الخدمات المقدمة إلى سكان الصعيد.





وأفاد السفير ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بأن السياسة المصرية الجديدة تساعد المنظمة على تحقيق أهداف رؤية 2030 التى وضعتها الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ساعدت فى الاستقرار والنمو الاقتصادى.



