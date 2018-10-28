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حوادث

ضبط ألفى طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى - محمد العيسوى
نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى ضبط أكثر من ألفى طن أسماك مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية في قليوب.

أكدت تحريات إدارة شرطة مباحث التموين بالقليوبية، على قيام مالك ثلاجة مواد غذائية في سنديون بقليوب بتخزين الأسماك المجمدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الثلاجة بالاشتراك مع لجنة متخصصة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 2001 طن.

وأكد التقرير الفنى البيطرى أن جميع أنواع الأسماك المضبوطة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبمواجهة مالك الثلاجة سمير.م.ع- (سبق ضبطه فى قضية تموينية مماثلة) قرر أنه يقوم بتخزين المواد الغذائية لحساب الغير.
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