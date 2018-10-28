ضبط ألفى طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك.. فيديو

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى ضبط أكثر من ألفى طن أسماك مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية في قليوب.





أكدت تحريات إدارة شرطة مباحث التموين بالقليوبية، على قيام مالك ثلاجة مواد غذائية في سنديون بقليوب بتخزين الأسماك المجمدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الثلاجة بالاشتراك مع لجنة متخصصة من الجهات المعنية، حيث تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 2001 طن.



