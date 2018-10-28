ضبط 33 قضية اتجار فى المواد المخدرة بالمحافظات.. فيديو

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط 33 قضية "

اتجار

فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 42 متهمًا ، وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,820 كيلو جرام،

وكمية

من مخدر الهيروين وزنت 330 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,550 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات، وعدد 12490 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وكذا تم ضبط 20,455 ألف جنيه –31 هاتفا محمولا –5 قطع سلاح أبيض –ميزان –سيارة ملاكى ، دراجة نارية بدون لوحات.