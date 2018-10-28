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حوادث

ضبط 33 قضية اتجار فى المواد المخدرة بالمحافظات.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
كتب محمد صبرى - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

عقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط 33 قضية " اتجار فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 42 متهمًا ، وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش وزنت (18,820 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 330 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,550 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات، وعدد 12490 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، وكذا تم ضبط 20,455 ألف جنيه –31 هاتفا محمولا –5 قطع سلاح أبيض –ميزان –سيارة ملاكى ، دراجة نارية بدون لوحات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة.


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