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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، اجتماعا للجنة الأجهزة والمختبرات بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء اللجنة من الجهاز الإداري.

وجه الدكتور عادل مبارك في بداية الجلسة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في توليه هذا المنصب، متمنيا أن يكون على قدر المسئولية، وشكر جميع من تقدم له بالتهنئة ولجميع أبناء الجامعة، متمنيا استكمال مسيرة الجامعة بروح الفريق الواحد.

واستعرض رئيس الجامعة ماتم تنفيذه من تجهيزات الكليات بكافة احتياجاتها، ومتابعة باقى الاحتياجات، ومراجعة موازنات الكليات مع العمداء، والتوجيه بمتابعة وزارة التخطيط والمتابعة للانتهاء من المناقلات المطلوبة لسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للجامعة.

وأكد مبارك أن أهم أولوياته الحالية الإنتهاء من جميع المشروعات الجارى العمل بها وتسليمها والانتهاء من جميع تجهيزاتها قبل البدء فى أى مشاريع جديدة.
رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها
رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها
رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها
رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها
رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها
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