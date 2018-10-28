عميد آداب المنوفية يفتتح النادي الأدبي والثقافي للعام الحادي عشر

افتتح الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب جامعة المنوفية النادي الادبي والثقافي بالكلية وذلك للعام الحادي عشر علي التوالي والذي يرأسه الدكتور جمال حماد مستشار اللجنة الثقافية ويشرف عليه قطاع رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالكلية تحت إشراف الدكتورة ايميلي حمادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك بحضور الشيخ شحاته الشخاوي وكيل الازهر .



وهنأ مدني في بداية كلمته الطلاب بالعام الدراسي الجديد واكد ان النادي الثقافي بالكلية له مكانه كبيرة بالجامعة وكلياتها وذلك لاتاحة الفرصة لعرض مواهب الشباب من كافة الكليات في اطار قوانين حاكمة ولابد من المحافظة عليها حيث ان فكرة الابداع المطلق ليست ابداع ولابد ان تكون داخل إطار تنظيمي وبذلك تتحقق قيمة واهمية النادي .



وقدم حماد الشكر لطلاب الاتحاد ورعاية الشباب بالكلية علي مجهوداتهم في تنظيم النادي ، مشيرا الي ان النادي ملك للطلاب الذين لهم موهبه وصوت الحرية لهم ، كما انه يقوم بتنمية واثراء هذه الموهبة مما ساهم في مشاركة موهبتهم في المجتمع الخارجي .