أغاني عكست الحالة النفسية لنجومها.. شيرين ترد على منتقديها بـ طيبة وجدعة.. وإليسا تشكر كل اللي بيحبوها.. والأغاني الرومانسية تكتسح ألبوم كل حياتي لـ عمرو دياب من أجل عيون دينا الشربيني

- محمد حماقي يغني "ما بلاش" لزوجته بعد الطلاق

- عمرو دياب يهدي دينا الشربيني "برج الحوت" في أول بداية علاقتهما





على أي إنسان الفصل بين حياته الشخصية وعمله، حتى لا تختلط الأمور، لكن ما الحال إذا كان فنانًا ذا أحاسيس مرهفة وبالأخص المطرب الذي يبكى ويفرح على أنغام أغانيه ملايين البشر.





ووجد بعض نجوم ونجمات صعوبة في وضع مشاكلهم الشخصية على جنب واختيار الأغاني بشكل حيادي، ليقدموا من خلال أعمالهم الغنائية حكايات أثرت فيهم كثيرًا.





ونرصد في هذا التقرير عددًا من الأغاني التي عكست الحالة النفسية لنجومها:





عمرو دياب





آخر 3 ألبومات للهضبة عمرو دياب عبرت عن حالته المزاجية والظروف التي مر بها بداية من انفصاله عن زوجته السعودية زينة عاشور وصولا لعلاقته العاطفية بالفنانة دينا الشربيني.





واعتمدت اختيارات عمرو دياب في البوم " احلى و احلى" انتاج 2015 على الاغاني الحزينة منها راجع ، انا وانت ، عمرى ما هنرجع زي زمان وعكس بعض.





وعاد في 2017 بالبوم معدي الناس الذي تتضمن أغنية برج الحوت التي غناها للفنانة دينا الشربيني – إحدى نجمات برج الحوت-.





وطرح مؤخرا عمرو دياب ألبومه الجديد "كل حياتي" من إنتاج شركته ناي للإنتاج الموسيقي،وحمل الألبوم طابع السعادة والمغازلة والحب وهو ما يعكس الحالة المزاجية الجيدة للهضبة، خاصة أنه يعيش قصة حب دينا الشربيني، التي ترافقه علنا في المناسبات والرحلات داخل وخارج مصر.





شيرين





"نفسي افهم لية مبقتش احبك زيك الاول .. لية؟! : هي الاغنية التي بكت بسبها شيرين على الهواء مع الإعلامي نيشان خلال برنامج انا والعسل بعد طرح البومها اسال عليا 2012، وهو نفس العام الذي انفصلت منه عن زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.





وضم الألبوم 6 أغنيات درامية : ده مش حبيبي ، نفسي افهم لية ، هتروح، لو لسة باقي ، بتحكي في اية ، واحدة بواحدة ، وتتناول تلك الاغاني معاناة امراة تعاني من ازمات مع حبيبها، ليعكس هذا الالبوم حكايات شيرين خلال فترة زواجها التي انجبت خلالها طفلتيها مريم و هنا.





أغنية "طيبة وجدعة"، ضمن اللبوم شيرين الجديد " نساي" ، وتتحدث فيها شيرين عما تعرضت له من أزمات، مثل "ازمة نهر النيل الشهيرة"، مؤكدة أنها شخصية عفوية وصريحة.





وتقول كلمات الاغنية "اللي وجعني ان في ناس كل منها توقعني.. ده انا طيبة وجدعة والطيبة ولا نافعة.. أوقات أكون لاسعة والرك على النية".





محمد حماقي





داخل جدران إحدى الاستديوهات استحضر الفنان محمد حماقي احساسه ومشاعره التي كانت مشتاقة لزوجته نهلة الجراحي، حيث كانا منفصلان، من أجل تسجيل أغنية "ما بلاش" ، والتي حققت ناجحا كبيرا.





وما اكتشفه الجمهور لاحقا ان تلك الاغنية كانت من أجل زوجته التي انفصل عنها عامين ثم عاد إليها.





إليسا





تعجب البعض من اسم البوم اليسا الاخير " الى كل اللي بيحبوني"، ولم يفهم الكثيرين معنى الاغنية و الهدف منها حتى بعد طرحها بفترة الا ان فجرت اليسا قنبلة خلال كليب نفس الاغنية انها كانت تعاني من مرض سرطان الثدي وتعافت منه.





وقالت خلال الكليب في تسجيل الصوتي :" هذه الاغنية لكل الأشخاص اللي بيبحبونا" .. وانا احكبم كثيرًا.



