فاروق الباز: نعمل على نقل المصريين تدريجيًا من جانبي نهر النيل .. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري الأمريكي، إن المصريين لديهم مركزية في التفكير، حيث إن أغلبهم حتى الوقت الحالي يرفض الابتعاد عن محيط نهر النيل.





وأشار "الباز" خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "cbc" اليوم، الأحد، إلى أن هذا الأمر كان سببًا رئيسيًا للتفكير بشكل مختلف لحل أزمة التكدس العمراني الذي نشهده، عن طريق التوسعة العمرانية في مناطق قريبة من نهر النيل، والبدء في نقلهم إليها تدريجيًا.



