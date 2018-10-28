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فاروق الباز: نعمل على نقل المصريين تدريجيًا من جانبي نهر النيل .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:36 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
ندى فتح الله
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري الأمريكي، إن المصريين لديهم مركزية في التفكير، حيث إن أغلبهم حتى الوقت الحالي يرفض الابتعاد عن محيط نهر النيل. 

وأشار "الباز" خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "cbc" اليوم، الأحد، إلى أن هذا الأمر كان سببًا رئيسيًا للتفكير بشكل مختلف لحل أزمة التكدس العمراني الذي نشهده، عن طريق التوسعة العمرانية في مناطق قريبة من نهر النيل، والبدء في نقلهم إليها تدريجيًا.

وأضاف "الباز" أن الحكومة منعت البناء على الأراضي الزراعية في المحافظات، واستبدلت الأمر بإتاحة البناء في الرقع الخالية المحيطة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه الفترة المقبلة سوف يعمل على هذا النهج التدريجي من خلال مشروع "ممر التنمية".
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