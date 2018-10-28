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حوادث

ضبط 17 عنصرا إجراميا في حملة أمنية بالخصوص

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:13 م
ضبط متهمين - ارشيفية
ضبط متهمين - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة ورفع الإشغالات والمتهمين الهاربين في قضايا جنائية.

وأشرف على الحملة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وأسفرت عن ضبط 17 متهما من العناصر الخطرة بينهم 2 في قضايا سلاح، و5 في قضايا مخدرات ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومراقب هارب و6 هاربين من قضايا جنايات و2 في قضايا فرض إتاوة و2 سلاح ناري (فرد خرطوش محلي) .

كما اسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا مخدرات بإجمالي 550 جرام فودو و300 جرام هيروين و70 جرام حشيش و55 قرصا مخدرا وتنفيذ 162 حكما بينهم 146 جزئيا و16 مستأنفا وضبط 161 حكم غرامة وتحرير 25 مخالفة بإجمالي أحكام 354 حكما وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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