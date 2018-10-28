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البنهاوي: رئيس المشروعات وقعت بروتوكولات لخدمة أهالي الوادي الجديد.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
توك شو
قال منتصر البنهاوى، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوادى الجديد، إن زيارة رئيسة تنمية المشروعات الصغيرة "نيفين جامع" هى الزيارة الثانية للمحافظة خلال عامين، وقامت بزيارة مزرعة سمكية بقرية المنيرة ونموذج لمنزل سيتم إنشاؤه لاستقرار 1000 شخص بألف منزل كل منزل أمامه فدان أرض زراعية.

وأضاف "البنهاوى" خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن رئيسة تنمية المشروعات قامت بافتتاح دورة لريادة الأعمال في فندق الخارجة، وقامت توقيع عقد مع جمعية اللواء صبيح لتنمية المشروعات بـ 4 مليون جنية وسوف يستفيد منه أكثر من 200 شخص .

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع جامعة جنوب الوادى وينص على وجود دورات تدريبية لطلاب الجامعة للسنوات النهائية للاستعداد لسوق العمل .
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