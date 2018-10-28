تأجيل محاكمة 3 متهمين لارتكابهم جريمة تزوير أموال وتقديمها لضابط شرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة ، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية تزوير أوراق نقدية متداولة داخل البلاد لجلسة 29 أكتوبر لفض الأحراز.





وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أحمد غالي بأنه حاز بقصد الترويج عملتين ورقيتين متداولتين داخل البلاد من فئتين المائتي جنيه والخمسين جنيها مصريا و7 أوراق من الفئة الأولى و42 من الفئة الثانية مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة كما روج 7 أوراق نقدية من فئة المائتي جنيه و 36 ورقة من فئة الخمسين جنيها، ضمن العملة المقلدة المضبوطة.





كما أسند للمتهم الثاني علاء الدين جلال بأنه حاز بقصد الترويج عملة ورقية مضبوطة والمقلدة موضوع الاتهام الأول، كما روج فئة نقدية من فئة المئتي جنيه والـمئتي جنيه ، ضمن العملة المقلدة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث مع علمه بتزويرها.



