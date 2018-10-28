القضاء الإداري: انتخابات الغرف السياحية في موعدها

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى ، الطعون المقدمة من عدد من أعضاء الغرف السياحية لوقف انتخابات الغرف السياحية المقرر انعقادها 31 أكتوبر الجاري.





كان عدد من أعضاء الغرف أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة، لوقف الانتخابات اعتراضا على عدم دستورية اللائحة التي وضعتها وزيرة السياحة رانيا المشاط والاتحاد العام للغرف السياحية، فيما لم تأخذ المحكمة بالطعون المقدمة لعدم توافقها مع صحيح القانون، مقررة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الوزارة لانتخاب مجالس إدارات الغرف السياحية والجمعية العمومية.





وذكرت الطعون أن من بنود اللائحة المعترضين عليها إغفال الدعوة للانتخابات فى تحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية على النحو الوارد بالقرار الوزارى.



