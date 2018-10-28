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شاهد .. الشرطة الأسترالية تنجح فى إنقاذ كنغرا من الغرق في سواحل فيكتوريا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يوضح لحظات مثيرة من إنقاذ الشرطة الإسترالية كنغرًا من الغرق على سواحل فيكتوريا.

أنقذت الشرطة الأسترالية كنغرا من الغرق على ساحل فيكتوريا، حيث حاول الحيوان جاهدا السباحة، ولكنه لم يستطع مقاومة الأمواج وبدأ يستسلم للغرق، ولم يعرف السبب الذي دفع بالكنغر إلى الغوص في البحر.

وحضر عناصر الشرطة إلى عين المكان بعد أن تلقوا نداء استغاثة، وتمكن شرطيان من إخراج الكنغر إلى الشاطئ، حيث تمت تغطيته ثم تم نقله إلى مركز لرعاية الحيوانات، وقد كان الكنغر محظوظا، أن بقي على قيد الحياة.

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