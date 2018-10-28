فاروق الباز: الشيخ الشعراوي تربى على يد والدي .. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، إن المصريين لديهم مركزية في التفكير، وأن والده كان أزهريًا مثقفًا للغاية، مشيرًا إلى أن الشيخ "الشعراوي" تربى على يد والده.



وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "cbc" اليوم الأحد، أن والده كان كثيرًا ما يجمعهم ليلًا ويسرد لهم القصص التي ترغبهم في القراءة والإطلاع والعلم، حيث كان ذو شخصية سلسة معهم بالرغم من شدته وقسوته على طلابه، موضحًا أن تربية والده له كان لها أثرًا عظيمًا في مسيرته العلمية.



وتابع الباز، قائلا: إن والده كان يترك لهم حرية إختيار العلوم الراغبين في دراستها، إضافة إلى حفاظه على حق الإناث في التعليم دون فرق بينهم وبين بعض، حيث أنهم كانوا 9 أخوة.



ولفت الباز، إلى أن والدته لم تكُ متعلمة ولكنها كانت ذو ثقافة وذكاء فطري، مشيرًا إلى أن زوجته الأمريكية عندما تعاملت معها وصفتها بأنها من أعظم الشخصية التي قابلتها.



