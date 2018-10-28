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حيدر العبادي يعتذر للشعب العراقي عن التقصير بعد انتهاء ولايته

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:00 م
حيدر العبادي رئيس
حيدر العبادي رئيس وزراء العراق السابق
حسام رضوان
أصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق بيانا بمناسبة انتهاء ولايته، واعتذر خلاله للشعب العراقي عن كل تقصير وصفه بأنه غير متعمد، وكل قصور بسبب الإمكانيات والظروف القاهرة.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال العبادي في بيانه "مع انتهاء ولاية حكومتي، وتسليمي للأمانة إلى الحكومة الجديدة وفق قواعد التداول السلمي للسلطة والانتقال السلس لمقاليد إدارة الدولة... اسمح لي أن أتقدم إليك أيها الشعب المجيد بالشكر والإكبار لجهدك وجهادك في سبيل العراق وأمنه ووحدته وسيادته، وإني إذ أشكركم أتقدم إليكم أيضا بالاعتذار لكل تقصير غير متعمد، ولكل قصور بسبب الإمكانات والظروف القاهرة إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت".

وأعلن العبادي دعمه للحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.
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