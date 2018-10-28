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رياضة

الأولمبية تستقبل رئيسي الأوكسا واللجنة الأولمبية السودانية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
استقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأحد وفدا رسميا للأولمبية السودانية لتوقيع بروتوكول للتعاون الرياضي بين اللجنتين.

حضر الزيارة اليوم المهندس هشام حطب والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اتحادات الكونفيدرالية الأفريقية الأوكسا ، والتي تضم الدكتور مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية "الأنوكا" ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية والوزير هاشم هارون رئيس اللجنة الأولمبية السودانية وجمال زاروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

حرص المهندس هشام حطب على منح الوفد الدروع التذكارية للجنة الأولمبية.

ويعقد غدا الإثنين في مقر اللجنة الأولمبية مؤتمر صحفي في الحادية عشرة صباحا لشرح نتائج المباحثات.

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