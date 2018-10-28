اليميني بولسونارو يقترب من كرسي الرئاسة في البرازيل

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المرشح اليميني في ​انتخابات​ الرئاسة ​البرازيلية، ​جايير بولسونارو​، يواصل تقدمه على منافسه اليساري فرناندو حداد، وذلك تزامنًا مع ذهاب حوالي 147 مليون ناخب للاقتراع.





وقالت الشبكة في تقرير نشرته مساء اليوم، الأحد، إن بولسونارو حصل على 56.8% من تأييد الناخبين في أغلب استطلاعات الرأي مقابل 43.2% لحداد.





وكان بولسونارو حصل على 46% من الأصوات خلال الدورة الأولى، بيد أن أصواتًا كثيرة تعالت ضد المخاطر التي يشكلها بولسونارو على الديمقراطية البرازيلية الفتية.





ودعا حوالي 147 مليون ناخب للاقتراع إثر حملة انتخابية شهدت استقطابًا شديدًا وعنفا بعد الجولة الأولى في هذا البلد الأشبه بقارة ويشهد 60 ألف جريمة قتل سنويا وفسادا مستشريا وركودا اقتصاديًا.