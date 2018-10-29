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ديني

أمين الفتوى يحدد أفضل توقيت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:05 م
وقت قراءة سورة الكهف
وقت قراءة سورة الكهف
أمل فوزي
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها مستحبة، ولها فضل عظيم في الدنيا والآخرة.

وأوضح "عبد السميع" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟"، أن الله سبحانه وتعالى يكتب ثوابًا جزيلًا لمن قرأ هذه السورة في هذا اليوم أو هذه الليلة ، يبدأ وقت قراءتها مع غروب شمس يوم الخميس، ولذلك ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "من قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ وليلة الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".

وأضاف أن ليلة الجمعة تدخل في الوقت الذي يُستحب فيه قراءة سورة الكهف، منوهًا بأنه يمتد الوقت إلى غروب شمس يوم الجمعة، فكل هذا وقت لقراءة هذه السورة وفضلها عظيم، حيث تُضيء وجه الإنسان وقلبه وترفعه عند الله سبحانه وتعالى ، فيفوز هذا الفوز الجليل.

واستشهد بما ورد عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه قال: "مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".
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