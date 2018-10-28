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فاروق الباز يكشف سبب عودته للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:13 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
ندى فتح الله
قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري الأمريكي، أنه في بداية سفره للولايات المتحدة الأمريكية كان نابغًا في الدراسة وكان يقوم بزيارة كافة المناجم على حساب ماليته الخاصة، لإحضار عينات لمصر لتدريب الطلبة نظرًا لندرتها، مشيرًا إلى أنه قام بشحن 4 أطنان من الصخور لمصر على حسابه.

وتابع "الباز" خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "cbc" اليوم، الأحد، أنه كان هناك قسم للجيولوجيا في أربع جامعات مصرية؛ القاهرة، عين شمس، إسكندرية، وأسيوط، وعند عودته لمصر، قرر المسئولون أن يقوم بتدريس الكيمياء بالمعهد العالي بالسويس، في ظل أن مجال تخصصه العلمي هو الجيولوجيا.

وأردف "الباز" أن ما قابله من عدم تقدير بعد عودته لمصر بهذا الكم من الصخور لتعليم الطلاب عليها، كان سببًا رئيسيًا في عودته للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.
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