مركز التسوية يؤجل الحكم في دعوى المصري لإقامة مبارياته ببورسعيد

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تأجيل الحكم في دعوى النادي المصري والخاصة بإقامة مبارياته على ملعبه إلى جلسة الأحد المقبل الموافق الرابع من نوفمبر، وذلك لحين استيفاء الاتحاد المصري لكرة القدم للعديد من المستندات التي طلبها مركز التحكيم والتسوية الرياضي.



كان مجلس إدارة المصري أقام دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مختصما فيها كل من رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته ووزير الداخلية بصفته مطالبا الحكم بصفة مستعجلة، بالموافقة علي إقامة مباريات النادي المصري للألعاب الرياضية علي استاد النادي المصري ببورسعيد .



حضر جلسة اليوم الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الادارة والسيد حسن المستشار القانوني للنادي.