المصري يواصل تدريباته استعدادا للإسماعيلي في دربي القناة ..صور

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثالثة والنصف عصر اليوم، تدريباته استعدادًا لمباراته أمام شقيقه الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري، حيث أدى الفريق مرانه على الاستاد وسط حضور جماهيري ضعيف ورغم ذلك أحسنت الجماهير استقبال اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة التوأم حسن.





وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني على النواحي البدنية، حيث خاض اللاعبون مرانًا بدنيًا عنيفًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية المتنوعة والتي تهدف للارتقاء بمعدلات السرعة والقوة والتحمل.





شهد المران حضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد شملة عضو المجلس، حيث حرصا على الاجتماع بالكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن على هامش المران.