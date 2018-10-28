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25 توصية يطالب بتطبيقها المؤتمر الدولي الثاني لـ سياحة وفنادق المنيا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق الذي عُقد في رحاب جامعة المنيا خلال الفترة من 24 إلي 26 سبتمبر تحت عنوان "مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير" أسفر عن العديد من التوصيات التي تهدف إلى إعادة الترويج والتنشيط السياحي لمصر كمقصد سياحي عالمي، والتي جاءت أولاها بإحياء التراث المصري القديم، وذلك لتنشيط السياحة وإقامة مهرجانات سنوية وخاصة بمحافظة المنيا، واستخدام التسويق الإلكتروني للحرف التقليدية بالمحافظة.

وأوصى المشاركون بالمؤتمر بإطلاق مبادرة "صنع في المنيا" كأداة من أدوات التسويق الالكتروني والتنشيط السياحي، وتشجيع الأنماط الغير تقليدية للسياحة مثل السياحة الاستشفائية أو الوقائية وسياحة مشاهدة الطيور، هذا إلي جانب النشر العلمي للمناطق الأثرية في محافظة المنيا، ونشرها في إصدارات عالمية مثل إصدارات المركز الفرنسي للدراسات الشرقية، ووضع خطة تسويقية لعمل خط إنتاج خاص بمستحضرات التجميل التي تعتمد علي المواد المستخدمة في مصر القديمة، وربط الماضي بالحاضر للتأصيل لكثير من الممارسات والعادات المصرية المعاصرة، ودعوة وزارة السياحة المصرية والهيئة العامة للتنشيط السياحي لوضع خطط واستراتيجيات لتنشيط حركة السياحة وذلك من خلال المعارض والمهرجانات الدولية والأحداث الخاصة لدورها الكبير في تحسين الصورة الذهنية للسائح تجاه المقصد السياحي، هذا بالإضافة إلى دعوة شركات السياحة لتنويع المنتج السياحي وإدراج الأنماط السياحية غير التقليدية في البرامج السياحية المقدمة.

وأشار الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر أوصي كذلك بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال السياحي لتحسين الأداء وتطوير المهارات والتعاون بين وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة القابضة لمصر للطيران، ودعوة السلطات السياحية الحكومية والقطاع الخاص السياحي والفندقي لتقديم منتج سياحي ذو جودة عالية تنافس المنتجات السياحية العالمية.

وأسفرت توصيات المؤتمر أيضًا عن التوجه لوزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والقطاع السياحي الخاص بضرورة تنظيم وتسويق رحلات العائلة المقدسة بمصر، وسرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم كافة المعاملات الالكترونية السياحية، هذا إلي جانب دعوة مجلس النواب المصري لضرورة تحديث التشريعات والقوانين السياحية، واستعانة وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي بالخبرات الأكاديمية والمتخصصين عن إعداد خطة التسويق السياحي للوزارة، علاوة على التوجه لمجلس النواب المصري لضرورة تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار السياحي والمستثمرين في مصر، وضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والهيئات السياحية والقطاع الأكاديمي نحو إعداد أجندة للمؤتمرات والأحداث السياحية في مصر، وتبني إدارة محافظة المنيا تفعيل مبادرة " صنع في المنيا".
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