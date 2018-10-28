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رياضة

الجالية المصرية بالكويت تؤازر منتخب مصر ببطولة العالم لكرة السرعة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهدت مدرجات الصالة المغطاة بمركز شباب العارضية بالكويت والمستضيفة لبطولة العالم لكرة السرعة للكبار والناشئين رقم 30 والمقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري حضورًا جماهيريًا مميزًا من الجالية المصرية بالكويت بحضور نائب السفير نظلي الفيومي والقنصل محمد عادل ولاعبي أكاديمية كرة القدم للنادي الأهلي المصري بالكويت لتشجيع ومؤازرة لاعبي المنتخب المصري في المباريات النهائية.

كما حضر لمشاهدة ودعم المنتخب المصري البطلان المصريان في رياضة كمال الأجسام أحمد الورداني ومحمد شعبان.

جاء حضور الجماهير بناء على دعوة من القائمين على الاتحاد العام للمصريين في الخارج بدولة الكويت وهم علاء سليم ووليد سالم ومحمد أبو الريش وهاني كمال.
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