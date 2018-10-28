برلمانية: إنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية بمصر خطوة لتطوير التعليم

قالت ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG)، لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد أولى خطوات تنفيذ قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا.





وأضافت "بكري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اتفاقيات الشراكة التي وقعتها وزارة التعليم مع المجموعة الإماراتية لتبادل الخبرات خاصة فى التعليم الطبى، دليل قوى على الخطى الثابتة التى تسير عليها الدول لتطوير التعليم والصحة بشكل عام.





وأكدت أن الدولة فى أمس الحاجة إلى تخريج أطباء متخصصين وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة، لذلك مصر تسعى لاستقدام جامعات عالمية لإنشاء فروع لها بمصر.



