رئيس جامعة أسيوط يوضح أسباب إحالة 7 مسئولين للمحاكمة

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أنه لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح أو حتى شبهة لأي شخص من المسئولين فى الجامعة أو من مندوبي وزارة المالية فى القضية المنظورة حاليًا، والتى يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.

جاء ذلك ردًا على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بإحالة 7 مسئولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام.





وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الموازنة العامة للدولة تقوم بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة "والعاملين" معنى بها المنتسبون للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس، حيث إن الموظفين خاضعون لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس غير الخاضعين للتأمين الصحي ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك.





وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه منذ تاريخ إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس عام 1990 فهي الجهة المنوط بها والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من عشرين عامًا كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة وذلك وفقًا لقرار مجلس الجامعة الصادر فى ذلك التاريخ ، ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية.





ونوه بأنه كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يتم الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.