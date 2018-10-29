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ديني

أمين الفتوى يكشف عن أفضل الأذكار والأوراد اليومية.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
الأوراد اليومية
الأوراد اليومية
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى يحب منا العمل المستمر، منوهًا بأن الأذكار والأوراد اليومية من الأمور المستحبة التي لها عظيم الفضل.

وأوضح "وسام" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : "هل المداومة على قراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام وورد صغير معها من القرآن، أم أزيد ورد أكبر ؟، بمعنى هل أكتفي بقراءة سور البقرة كورد يومي أم أزيد عليها؟"، أن قراءة الأوراد والأذكار اليومية، ليست محددة بكم أو كيف يومي معين.

وأضاف أن الأوراد اليومية والأذكار، إنما تعتمد على قدرة الشخص كل حسب استطاعته وبالقدر الذي يميل إليه ويرتاح له قلبه، مشيرًا إلى أن أهم ما في الأوراد والأذكار المداومة عليها، حيث إن كل شخص هو الذي من شأنه أن يختار من الأذكار والأوراد اليومية حسب استطاعته، والتي يمكنه المداومة عليها بحب.

واستشهد بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ"، وكان يقول لعبد الله بن عمر بن العاص -رضي الله تعالى عنهما-: "يَا عَبْد َاللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ".

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