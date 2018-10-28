سكان المنيب يستغيثون من غرق مجمع المدارس في المجاري .. صور

اشتكى سكان منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري، من انتشار مياه الصرف الصحي والمجاري، أمام مساكن شباب 4 بجوار مجمع المدارس.



وقالت ريهام على، احد سكان منطقة مساكن الشباب في رسالتها ل صدى البلد: "حرام اللي بيحصل فينا.. مدخل مجمع المدارس بالمنيب غرقان في المجاري، وعلشان الطلاب يدخلوا مدرستهم لازم يعدوا من قلب المجاري الأول.. ولادنا كلهم أطفال صغيرين وهيتصابوا بالأمراض"



وتابعت: "مساكن الشباب 4 بالمنيب كلها غرقانه في مياه المجاري.. ومفيش لا حي بيتحرك ولا محافظة ولا شركة مياه لحد سكان المنطقة كلهم ما زهقوا وعايز ين يسيبوها ويمشوا بسبب الإهمال وعدم الاهتمام من المسئولين.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .