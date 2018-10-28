الشئون الإفريقية للبرلمان تلتقي رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

التقت لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان مع السفير أحمد شاهين رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحا بقاعة الدستور بمني الري.
وخلال اللقاء تم للتشاور بشأن مهام الوكالة في تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية للدول الإفريقية والإسلامية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والدول المتقدمة، والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، والمساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية.