الشئون الإفريقية للبرلمان تلتقي رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

التقت لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان مع السفير أحمد شاهين رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحا بقاعة الدستور بمني الري.



