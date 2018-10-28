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برلمان

برلمانية تبحث مع الأهالي مشاكل قرية سيف الدين بـ الزرقا ..صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
زارت إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، قرية سيف الدين التابعة لمدينة الزرقا بالدقهلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة أهالي المحافظة واستجابتها المستمرة لدعاوي المواطنين ومساعدتهم وحل مشاكلهم في شتى المجالات.

والتقت النائبة، خلال جولتها صباح اليوم، السبت، أهالى القرية واستمعت إلى شكواهم، والتي كانت على رأسها مشكلة الصرف الصحي بالقرية، ووحدة المطافئ بالقرية، حيث ساهم المجتمع المدني بالقرية بإنشاء وحدة للمطافئ بالجهود الذاتية بعد تقاعص المسئولين ورغم ذلك لم يقوم أي مسئول بتوفير سيارة إطفاء وأفرادها بعد مطالبات الأهالي بها مرارًا.

كما تابعت مع الأهالي مشاكل عدم حصول بعض من كبار السن علي المعاش الخاص بهم، على الرغم من أنهم أعضاء نقابة السائقين، وتابعت مناقشة مشاكل خاصة بمخابز القرية وتطويرها، فيما انتقلت نائبة الحزب للوحدة الصحية التابعة للقرية لمتابعة سير العمل بها، مناشدة كافة المسئولين التواصل معها والاستماع لمشاكل المواطنين لسرعة إيجاد حل لها.

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