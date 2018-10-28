محافظ مطروح يبحث مشاكل مدينة النجيلة بمؤتمر شعبي

عقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مؤتمرا شعبيا بمدينة النجيلة غرب المحافظة، بهدف التواصل مع المواطنين، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على أهم مشكلات المدينة، وسرعة حلها.



واستمع المحافظ، لمشاكل المواطنين في القطاعات المختلفة وذلك في حضور ممدوح أنور، رئيس المدينة، ومديرى القطاعات الخدمية، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي النجيلة.



وأكد المحافظ، على سرعة حل مشاكل المدينة وفق الإمكانيات المتاحة مع الاهتمام بالقطاع الغربي لمطروح خاصة في ظل سعي الدولة لإقامة مزيد من المشروعات التنموية كميناء جرجوب التجاري ومشروع إيفاد بما يعود بالنفع على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم.



ووجه محافظ مطروح، بسرعة حل مشكلة كثافة مدرستي تجمع المؤمنة وأولاد فاير ذات الفصل الواحد، مع دراسة مقترح توسعة المدرسة الثانوية الصناعية أفقيًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.