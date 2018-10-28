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ندوة بآداب الفيوم تناقش متطلبات اعتماد البرامج وكيفية عمل المصفوفة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الآداب جامعة الفيوم ندوة عن متطلبات اعتماد البرامج وكيفية إعداد تقرير المقرر وعمل المصفوفة تحت رعاية الدكتور طارق محمد عبد الوهاب القائم بأعمال عميد الكلية.

حاضر في الندوة الدكتور جمال فرج مدير مركز الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة وبحضور الوكلاء ورؤساء الأقسام والدكتور محمود أحمد مدير وحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الإداريين بالكلية.


ندوة بآداب الفيوم تناقش متطلبات اعتماد البرامج وكيفية عمل المصفوفة
ندوة بآداب الفيوم تناقش متطلبات اعتماد البرامج وكيفية عمل المصفوفة
ندوة بآداب الفيوم تناقش متطلبات اعتماد البرامج وكيفية عمل المصفوفة
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