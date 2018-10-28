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ثقافة

مدير المسرح الحديث: تدريس عرض حدث في بلاد السعادة بمناهج الجامعات

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:31 م
الفنان إسماعيل مختار
الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، مد العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة"، إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح 15 ليلة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، حيث يقدم العرض على مسرح السلام بالقصر العينى فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك مع استمرار الإقبال الجماهيري الكبير على العرض سواء من المصريين أو من جنسيات أخرى من الدول العربية والأجنبية. 

وأعرب الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض حتى الآن، خاصة وأن العرض أصبح مقررا ضمن مناهج المسرح بالجامعات ، مثل قسم علوم مسرح جامعة حلوان للفرقة الأولى والثالثة ، وعلى كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ، وعلى طلاب فنون جميلة بجامعة المنصورة ، وعلى طلاب معهد النقد الفني. 

من جهته، قال مخرج العرض مازن الغرباوى، إنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه العرض على المستويين النقدي والجماهيري ، حيث حضر العرض نخبة كبيرة من الشخصيات العامة والنقاد والإعلاميين على مدار ليالى عرضه، والتي تصل الآن إلى ٤٥ ليلة عرض.

يذكر أن "حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و إخراج مازن الغرباوي.
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