مدير المسرح الحديث: تدريس عرض حدث في بلاد السعادة بمناهج الجامعات

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، مد العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة"، إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح 15 ليلة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، حيث يقدم العرض على مسرح السلام بالقصر العينى فى تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك مع استمرار الإقبال الجماهيري الكبير على العرض سواء من المصريين أو من جنسيات أخرى من الدول العربية والأجنبية.





وأعرب الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض حتى الآن، خاصة وأن العرض أصبح مقررا ضمن مناهج المسرح بالجامعات ، مثل قسم علوم مسرح جامعة حلوان للفرقة الأولى والثالثة ، وعلى كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ، وعلى طلاب فنون جميلة بجامعة المنصورة ، وعلى طلاب معهد النقد الفني.





من جهته، قال مخرج العرض مازن الغرباوى، إنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي حققه العرض على المستويين النقدي والجماهيري ، حيث حضر العرض نخبة كبيرة من الشخصيات العامة والنقاد والإعلاميين على مدار ليالى عرضه، والتي تصل الآن إلى ٤٥ ليلة عرض.



