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أخبار العالم

صحفية تدعو ترامب لتكرار تجربة غزو العراق وأفغانستان

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:40 م
آن كولتر
آن كولتر
حسام رضوان
دعت الصحفية الأمريكية المحافظة، آن كولتر، والمعروفة بآرائها المتطرفة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكرار تجربة غزو العراق، خلال لقاء لها مع قناة "فوكس نيوز".

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، طالبت كولتر بغزو بعض المناطق الحدودية للمكسيك لحماية الحدود الأمريكية، وذلك عند سؤالها حول أمن الحدود التي يقتحمها آلباف المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك سنويا.

وقالت "الجيش الأميركي يستطيع غزو المكسيك. بإمكانهم الدخول 10 ياردات داخل المكسيك. لم نطلب موافقة العراق عندما غزوناهم، لم نطلب موافقة أفغانستان عندما غزوناهم".

كما وصفت كولتر اللاجئين المكسيكيين بالغزاة، وطالبت بإيقاف دخولهم إلى الولايات المتحدة بأي طريقة ممكنة.

وأشارت القناة إلى أن كولتر أثارت الجدل في وقت سابق عندما علقت على خبر مقتل 28 فليسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي قائلة "هل يمكننا فعل ذلك أيضا؟"، معبرة عن رغبتها في إطلاق النيران على المهاجرين المكسيكيين على الحدود.

وأوضحت القناة أن كولتر أعربت كثيرا عن دعمها المطلق لترامب، وأصرت كتابا بعنوان "نضع ثقتنا في ترامب".


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