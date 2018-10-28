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اقتصاد

عربية للتطوير العقاري: استثمارات بـ 1.5 مليار جنيه خلال 2019

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:49 م
طارق شكرى
طارق شكرى
امنة عبد العظيم
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة عربية للتطوير العقاري، إن الشركة تنوي ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل 2019، فى مشروعها صن كابيتال الذى تنفذه بالتعاون مع وزارة الإسكان بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح شكري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مشروع صن كابيتال ينفذ على مساحة تقترب من 500 فدان، ويعد من أوائل مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وحقق مبيعات للمرحلة الأولى بلغت نحو 3.7 مليار جنيه تقريبا.
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