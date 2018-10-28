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رياضة

البنك التجاري الدولي ووادى دجلة ينظمان 3 بطولات دولية للاسكواش

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
حسن العمدة
ينظم نادي وادى دجلة بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) ثلاثة بطولات دولية في القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمحترفين للإسكواش PSA، بمشاركة 50 لاعب ولاعبة من 20 دولة حول العالم.

تقام البطولة الأولى من سلسلة بطولات CIB WADI DEGLA SQUASH CIRCUIT 2018 في نادي وادى دجلة النخيل في الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2018، وذلك في إطار تعاون أندية وادى دجلة والبنك التجاري الدولي لدعم اللعبات الفردية وخاصة اللاعبين الواعدين في مسيرة احترافهم دوليًا.

وأعرب الكابتن كريم درويش، رئيس القطاع الرياضي بأندية وادى دجلة ورئيس أكاديمية درويش للإسكواش، عن فخره بتنظيم أندية وادى دجلة لفعالية بهذا الحجم مسجلة في الاتحاد الدولي للمحترفين ومدرجة على قائمة جداوله للبطولات الدولية.

وأثنى درويش على التعاون المثمر مع البنك التجاري الدولي الذي يعد شريكًا لأندية وادى دجلة، وهي الشراكة التي تهدف إلى توفير الدعم لأكاديمية درويش للإسكواش ونجومها الصاعدين.

وقال درويش إن هذه البطولات تأتي في إطار حرص أندية وادى دجلة على رعاية ودعم أبطال الألعاب الفردية وخاصة نجوم الإسكواش الصاعدين في مصر والمنطقة من اللاعبين الغير قادرين على تحمل الأعباء المادية للسفر إلى الخارج للمشاركة في البطولات الدولية، حيث يعد ذلك من أهم المحطات في مشوار اللاعب الرياضي لتحقيق ترتيب عالمي أفضل وتحسين مكانته كلاعب دولي قادر على المنافسة في المحافل العالمية.

وأضاف أن هذه البطولة تعد فرصة حقيقية للاعبين من أجل استعراض قدراتهم ومواهبهم في رياضة الإسكواش، وتحسين تصنيفهم العالمي وفقًا لمعايير الإتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، كما يعزز ذلك من مكانة مصر في تصدرها للعبة الاسكواش على مستوى العالم على المدى الطويل."

من جانبه، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي-مصر: "في إطار رعايتنا للإسكواش وتعاوننا مع أندية وادى دجلة فإننا نكرس كل جهودنا ودعمنا للاعبي الاسكواش الواعدين من قطاعي الناشئين والأبطال وتوفير كافة سبل الرعاية من أجل تطوير مهاراتهم للتنافس عالميًا وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية التي نفخر بها جميعًا".

وأضاف أباظة "تأتي هذه البطولة كانعكاس حقيقي لهذه الجهود، حيث أنها ستعد منصة ونقطة انطلاق للمواهب الرياضية الواعدة على الساحة الدولية."

جدير بالذكر أن لدى أندية وادى دجلة واحدة من أكبر أكاديميات الإسكواش في مصر والمنطقة، حيث أن لدى أكاديمية درويش عددًا من النجوم والمصنفين العالميين مثل اللاعبة الدولية رنيم الوليلي حاملة لقب بطولة العالم وبطولة أمريكا المفتوحة، وهي المصنفة الثانية على مستوى العالم حاليًا، هذا بالإضافة إلى اللاعب علي فرج المصنف الثاني على العالم واللاعبة نوران جوهر المصنفة السابعة، إلى جانب اللاعبين الصاعدين الذين يعدوا من نجوم الغد مثل اللاعب يحيى النوساني وعمرو التركي ومروان طارق.
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