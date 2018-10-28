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فن

جون سينا يصل القاهرة لتصوير فيلم التجربة المكسيكية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يصل نجم المصارعة العالمي جون سينا إلى القاهرة في بداية نوفمبر المقبل، من أجل تصوير مشاهده بفيلم "التجربة المكسيكية"، الذي يكتبه السيناريست محمود حمدان ومحمد محرز، والمقرر تصويره بعد الانتهاء من كل التحضيرات التي تجرى الآن.

ووقع "سينا" على عقود انضمامه إلى فريق العمل وذلك أثناء تواجده في مدينة دبي بالإمارات العربية، حيث يحضر "سينا" إلى القاهرة لمدة أسبوع في بداية نوفمبر لتصوير مشاهده، وهو ما أكدته الشركة المنتجة فى بيان لها. 

ويعيد الفيلم المنتج حسين القلا إلى الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم، حيث رصد ميزانية مفتوحة للعمل الذي يشارك فيه أكثر من 6 نجوم مصريين بجوار النجم العالمي جون سينا، الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإنتاج حسين القلا ومن إخراج حسين السيد.

يذكر أن آخر أعمال محمود حمدان كان مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل أمام وفيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان الذى طرح في السينما بموسم عيد الأضحى الماضي.

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