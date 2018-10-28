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رياضة

لحظة احتفال سواريز بهدفه في شباك ريال مدريد بكلاسيكو الأرض .. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أهدى لويس سواريز نجم برشلونة الهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد إلى مولوده الجديد، وذلك خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأظهر لويس سواريز تي شيرت يحمل صورة أبنائه وكتب عليه هدية للمولود، وسجل الاورجوياني الهدف في الدقيقة 30 من زمن المباراة من ضربة جزاء.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي يتصدر الليجا مؤقتًا، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 14 نقطة.
لحظة احتفال سواريز بهدفه في شباك ريال مدريد بكلاسيكو الأرض .. صور
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