غدا.. وزير التربية والتعليم ضيف 8 الصبح على dmc

يحل غدا الدكتور طارق شوقى وزير "التربية والتعليم" ضيفا على الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة dmc.



ويتناول الحوار النظام الجديد للتعليم، وايجابياتة وسلبياته بعد مرور ما يقرب من الخمس أسابيع على تطبيقه بداية العام الدراسي الحالي، أهم المشاكل التى تواجه هذا النظام فى المرحلة الحالية وكيفية سيطرة الوزارة على الأداء المهنى والسلوكى للمدرسين فى ظل الكثير من الحالات الاستثنائية الذى ظهرت من جانب بعض المدرسين فى تعاملاتهم العنيفة مع الطلبة مع بداية العام الدراسي.