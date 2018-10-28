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توك شو

غدا.. وزير التربية والتعليم ضيف 8 الصبح على dmc

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
توك شو
يحل غدا الدكتور طارق شوقى وزير "التربية والتعليم" ضيفا على الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة dmc.

ويتناول الحوار النظام الجديد للتعليم، وايجابياتة وسلبياته بعد مرور ما يقرب من الخمس أسابيع على تطبيقه بداية العام الدراسي الحالي، أهم المشاكل التى تواجه هذا النظام فى المرحلة الحالية وكيفية سيطرة الوزارة على الأداء المهنى والسلوكى للمدرسين فى ظل الكثير من الحالات الاستثنائية الذى ظهرت من جانب بعض المدرسين فى تعاملاتهم العنيفة مع الطلبة مع بداية العام الدراسي.
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