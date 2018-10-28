شاهد .. لحظة انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

قالت صحيفة "ميرور"، إنه تم حصر حجم خسائر تحطم مروحية مالك نادي ليستر سيتي الانجليزي ليلة السبت، عبر صور مروعة للحطام صباح يوم الأحد.



وكان فيشاي سريفادادابرابها ، صاحب شركة ليستر ، على متن الطائرة مع طيارين واثنين آخرين لم تذكر أسماؤهم.



تظهر الصور واللقطات المروحية المحطمة والمحروقة بعد أن واجهت مشاكل بعد الإقلاع بفترة قصيرة بعد تعادل فوكس مع مانشستر يونايتد 1-1.



وأوضحت الصحيفة أن الطائرة المروحية قد وصلت إلى ارتفاع يبلغ حوالي 200 قدم قبل أن تصطدم بالخرسانة وتنفجر في ألسنة اللهب.



