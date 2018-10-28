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توك شو

دينا يحيى تنضم إلى قناة dmc مع برنامج جديد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
توك شو
انضمت الإعلامية دينا يحيى إلى شاشة قناة dmc العامة تمهيدا لتقديم برنامج علي شاشتها، ومن المتوقع أن يكون البرنامج الجديد ذو طابع عربي يتناول أبرز وأهم المستجدات علي الساحة العربية.

وستجري دينا عددا من الحوارات مع مسؤولين عرب بارزين، وأهم الشخصيات العامة المؤثرة في الوطن العربي.

وتأتي محطة dmc كخطوة احترافية جديدة في تاريخ الإعلامية، التي سبق وقدمت برنامج "آخر الأسبوع مع دينا يحيي" على قناة المحور كما قدمت برنامج "90 دقيقة" التوك شو المسائي والرئيسى للقناة بعد سنوات من تقديمها لبرنامج "صباحك عندنا" و"صوت الناس" علي الشاشة نفسها.

بدأت دينا رحلتها الإعلامية من خلال محطة ام بي سي مصر، ببرنامج "أحسن ناس"، وهو برنامج اجتماعي خدمي يخاطب الجمهور المصري والعربي، كما قدمت علي الشاشة نفسها عدد من الحلقات المتخصصة والتغطيات التي صاحبت انطلاق ثورة 25 يناير.
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