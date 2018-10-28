سماع مرافعة الدفاع يؤجل قضية رشوة نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي.. النيابة: المتهمة ستكون عبرة وعظة للجميع.. والمتهمون أشخاص في صور شياطين ..فيديو وصور

- تأجيل محاكمة سعاد الخولي لـ 24 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع

- النيابة العامة: بطون المتهمين فارغة والمتهمة ستكون عبرة وعظة للجميع - توقيع أقصى عقوبة في القضية على المتهمين لبيعهم ضمائرهم وخيانتهم للوطن





أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم، محاكمة المتهمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها لجلسة 24 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار.





استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، فى القضية التى استهلت كلمتها بقولها: "بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الستار الكاشف..إننا أتينا اليوم إلى محراب عدالتكم، واتينا اليوم بثوب القصاص الذي يناديه، اننا اتينا اليوم لكي نقتلع جذور الفساد، فالرشوة فساد والراشي والمرتشي مفسد، وكلاهما فاسد.





وأوضح ممثل النيابة، أن المتهمة تقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى التخريب، وانها لخصت كلمة الخيانة حتى خانت اليمين الغليظ الذي أدته المتهمة الأولي، أمام الله وأمام العباد، فخانت الأمانة بعد حلف اليمين.. إننا نستعرض اليوم أمام العدالة تفاصيل القضية بعد عمل المتهمة الأولي في محافظة الإسكندرية ولكن سعاد الخولي حالتها تمثل العبارة: "بطون فارغة وان ملئت بالطعام".





وأكد ممثل النيابة العامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المرتشي، والمتهمة الأولي طلبت أداء الحج علي سبيل الرشوة ولكن في ذلك الوقت تلقت اتصالا هاتفيًا، بأن نجلتها سوف تضع، فتركت الحج، وكذلك المتهمة الأولي كانت تسعي إلي أن تكون سيدة أعمال حتى وإن بطشت في وظيفتها، حتى أصبحت نائبا لمحافظ الإسكندرية، وهي لم تسع إلي صداقة طيبة ولكن سعت إلى صداقة مربحة لتحقق أمانيها بالكسب الحرام.





أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهمة باعت الأمانة، وإتجارها بوظيفتها بلغ حد الخيانة، ولذا أننا على يقين بأن المحكمة سوف تقضي بالعدل، مؤكدا أن جرم سعاد كان يزداد يوما بعد يوم أثناء عملها في محافظة الإسكندرية.





ووجه ممثل النيابة العامة كلمته إلي المتهمة سعاد الخولي، قائلا: "أما سمعتي قول الله تعالى "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، وواقعتنا خير دليل على ذلك حيث أن المتهمة الأولى اعترفت بارتكابها الجريمة.





وأوضح ممثل النيابة العامة أن محافظ الإسكندرية قال نصا: "سعاد الخولي تقوم بمتابعة نشاطها فى الحصول على تراخيص التشغيل المؤقتة ولكن لا أعلم شيئًا عن الرشوة التى أخذتها".





وأوضحت النيابة، أن المتهمة طلبت رشوة زيارة بيت الله الحرام، لكن الله منعها من ذلك وكيف يأذن الله لمثل هؤلاء بزيارة بيته، وقد لعن رسول الله الراشى والمرتشى.





وأضافت النيابة، أن المتهمة سعاد الخولى طلبت 500 جنيه من كل 1000 شخص لإقامة تصاريح غير مشروعة على أرض الدولة، وتسلمت الرشوة فى علب "حلوى" فكانت للشيطان حليفا قويا، كما طلبت المتهمة عقدا كرشوة من المتهم الثالث، فباعت ضميرها بالرخيص، فحسب الوضيع بأن هذا مكسبا، كما طلبت المتهمة من المتهم الرابع مبلغ 250 ألف جنيه كرشوة، لعدم استخراج تصريح إزالة عدد من الطوابق فى أحد المبانى المخالفة، فأصبح السحت أصل منبتها، فكانت نائب للمحافظ ولَم تحافظ، وشكلت الخيانة كل طباعها.





وأكدت النيابة، أن المتهمة طلبت من المتهم جهاد قضاء عطلة بالساحل، كرشوة مقابل تسهيل عقد ينتفع بإقامة الأفراح بأرض الحديقة الدولية، كلفت المتهم 29 ألف جنيه وأكثر، فأتينا بها هنا اليوم لتكون عبرة وعظة، فإذا ضاعت الأمانة فترقبوا يوم الميعاد.





ووجّه ممثل النيابة العامة كلامه إلي المحكمة بأن تلك الوقائع التي جرت في القضية قد أقمناها واحدة تلو الأخرى، حتى باتت عقدا لا تنفرد يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص، فإن المتهمة الأولى مرتشية والسابع مزور والباقي رشاه، فإن المتهمين ظنوا أنهم من العقاب "فالتين"، فظنكم إذا هربتم من عقاب الدنيا فأين أنتم من عقاب الآخرة.





وأوضح ممثل النيابة العامة قول رسول الله، في الحديث: "لعن الله الراشي والمرتشي"، فالمعني هو الطرد من رحمة الله.





واستطرد ممثل النيابة: "كم من حقوق تنتهك بالرشوة وكم من راشٍ وراشٍ يفسدون في الارض فبالحق والحق الحميد نحيا فالله وحده أن ندعو أن يحفظ وطنه فإننا لو نظرنا إلي المتهمين فسوف نجد الطامة الكبرى ذوي النفوس والأموال العالية، فإذا كان الفساد فى هؤلاء المتعلمين فأين يكون الحلال".





وأكد ممثل النيابة أنها حملت أمانة القضية والآن نلقيها علي أكتاف المحكمة، فاليوم نطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأختتم بقول الله تعالي: "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت..".





وأكد ممثل النيابة، ان المتهم السادس اعطي سعاد الخولي 5 أيام إقامة على نفقته فى احد الفنادق، المملوكة له، كما يوجد محادثة أخرى ، جاءت نصا: احنا بعتنا جوابات استعجال عن قضية الإزالة، وبعدها لحقتها مكالمة اخرى للمتهمة سعاد الخولي وهي تقول نص : "انا جوز بنتي جاي يقضي يومين مفيش مكان عندك في الفندق فرد المتهم السادس يوجد 3 ايام علشان خاطرك يا فندم".





وأوضح ممثل النيابة العامة أنه عندما سألنا المتهمة الخامسة في تحقيقات النيابة، عن كيفية الرشوة بـ"كوليه ذهبي"، أخبرتنا بأن المتهمة سعاد الخولي اعتادت دائما أن تطلب حاجات كثيرة ولم تدفع ثمنها.





وأوضح ممثل النيابة العامة ان المتهمة الخامسة، اعتادت أن تحصل على الرشاوى منذ كانت تعمل في الطب البيطري، مشيرا إلى ان المتهمة سعاد الخولي دائما تقول كام الفاتورة ولكن لا تدفع الاموال.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.



