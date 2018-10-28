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أخبار البلد

السكة الحديد تعتذر للركاب عن تأخر قطار المنصورة نتيجة عطل مفاجئ

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم اعتذارها للركاب عن تأخر قطار رقم ٣٤١ ركاب القاهرة الزقازيق المنصورة على خط الزقازيق المنصورة نتيجة عطل فنى مفاجئ أثناء دخوله على سكة التخزين بدون أي سقوط أو أي إصابات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار إمداد بديل واستكمل القطار رحلته وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب نتيجة تأخر القطار .
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