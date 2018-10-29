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اقتصاد

جاسكو تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أقامت الإدارة العامة للخدمات المساعدة بشركة "جاسكو"، حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا لعام 2017 / 2018 وذلك تحت رعاية المهندس هشام رضوان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأقيم الحفل بقاعة في أحد دور القوات المسلحة بمدينة نصر، وبحضور السادة نائب ومساعدو رئيس الشركة ومديرو العموم وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وشهد الحفل جو من البهجة والروح الإجتماعية بن العاملون وأبنائهم، وسط سعادة بالتكريم.
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