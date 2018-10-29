اليوم.. حماية المنافسة يعقد مؤتمرا صحفيا لمناقشة خطة الجهاز

يعقد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا هو الأول له منذ توليه منصبه في مايو الماضي.



ويستعرض المؤتمر الاستراتيجيات الجديدة التي وضعها الجهاز، الخطط المستقبلية التي يعتمد عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار الجهود التي يقدمها الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق.



ويعتبر نبيل أصغر من ترأس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بل يعتبر هو الأصغر سنا فى التشكيل الجديد للجهاز البالغ أعضاؤه نحو 13 عضوا.