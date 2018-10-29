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اقتصاد

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر 200 عام من القطن المصري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:58 ص
القطن المصري
القطن المصري
ولاء عبد الكريم
تنطلق اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "200 عام من القطن المصري"، والذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال للعام الثاني على التوالي، ويأتي المؤتمر برعاية مجلس الوزراء، ووزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وكشفت الجمعية في بيان لها صباح اليوم، أن المؤتمر يستهدف توصيات تتعلق بتعزيز التنافسية العالمية للقطن المصري وإعادة إحياءه مرة أخرى لسابق عهده، وفق توجيهات القيادة السياسية ورغبة قطاع عريض من صناع الغزل والنسيج والعاملين في قطاع القطن المصري ومشتقاته.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته الإنتاجية الزراعية الخاصة بالقطن والأصناف المستحدثة، وخطة الدولة للنهوض بزراعة القطن المصري، بالإضافة إلى المعايير العالمية للأقطان وكفاءتها والمقارنة بالقطن المصري، والعمل على تطوير المحالج والسياسات التسعيرية والتسويقية للقطن المصري، إضافة إلى مناقشة الطلب العالمي والمحلي للأقطان المصرية وتحديات الخطة التمويلية للقطن المصري.

من ناحية أخرى يشارك بالحضور كل من "المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عمر نصار وزير التجارة والصناعة، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والإرشاد والتدريب، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، الدكتور وليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ماري لويس عضو مجلس إدارة شركة بشارة للأزياء، الدكتور مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر.
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