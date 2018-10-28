برلمانية: منتدى الشباب من أهم الدعاية الخارجية لمصر

قالت ماجدة بكري، عضو مجلس النواب، إن فعاليات منتدى شباب العالم التي ستقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018، لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع، دليل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقته الكاملة في قدرة الشباب على تحقيق السلام والتنمية لدول العالم من خلال التشاور وتبادل الخبرات لكل القضايا.



وأوضحت "بكري" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن شباب العالم أصبحوا يتطلعون بقوة لحضور المؤتمر الثاني للمنتدى العالمي، بعد النجاح الباهر للمؤتمر الأول، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم تجتمع به كافة الثقافات العالمية، مما يتيح للمشاركين بها التطور والتقدم كل في مجاله من خلال التقائه بثقافات أخرى، كما أنه دعمًا لرؤية الرئيس السيسي في أن مستقبل السلام والتنمية العالمية يعتمد على الشباب.



وذكرت أنه من المتوقع خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا المهمة لا سيما التعليم والصحة، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات التي نص عليها المنتدى العام الماضي، لافتة إلى المنتدى يعد من أهم الدعاية العالمية لاستقرار مصر وتغلبها على الإرهاب.