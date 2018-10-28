السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان

اشتكى سكان شارع فيصل بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد الإخباري، استغاثوا فيها من انتشار القمامة والمخلفات في قطعة أرض تابعة لشركة المطاحن بشارع فيصل.





وقال محمد عبدالرحمن، أحد سكان المنطقة في رسالته لـ"صدى البلد": "مش عارفين نعيش في بيوتنا ريحة القمامة في كل مكان.. وانتشار العشوائية وتربية الأغنام.. ومفيش مسئول بيتحرك.. واشتكيتا كتير وكل حاجة زي ما هي".





وتابع: "قطعة الأرض الفاضية تابعة لشركة المطاحن لكنها حولت المنطقة لمنطقة عشوائية.. واتحولت مقلب للقمامة ومربط الأغنام".



