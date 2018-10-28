ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:15 م
تحول أرض شركة المطاحن
تحول أرض شركة المطاحن لمقلب للقمامة والأغنام
محمد الصاحي
اشتكى سكان شارع فيصل بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع "صدى البلد الإخباري، استغاثوا فيها من انتشار القمامة والمخلفات في قطعة أرض تابعة لشركة المطاحن بشارع فيصل. 

وقال محمد عبدالرحمن، أحد سكان المنطقة في رسالته لـ"صدى البلد": "مش عارفين نعيش في بيوتنا ريحة القمامة في كل مكان.. وانتشار العشوائية وتربية الأغنام.. ومفيش مسئول بيتحرك.. واشتكيتا كتير وكل حاجة زي ما هي". 

وتابع: "قطعة الأرض الفاضية تابعة لشركة المطاحن لكنها حولت المنطقة لمنطقة عشوائية.. واتحولت مقلب للقمامة ومربط الأغنام". 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان
السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان
السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان
السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان
السكان المحيطون بأرض المطاحن بفيصل يستغيثون: ريحة الزبالة في كل مكان
loading...

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق بمحطة بترول دفع الوسطى دون خسائر

رئيس محكمة الجنايات يطرد متهما خارج القاعة بعد تجريح حبيب العادلي

التعليم تعرض صورة مثيرة للجدل على أغلفة كتب الدروس الخصوصية

يد الزمالك يتفوق على الأهلي في نهائي إفريقيا في الشوط الأول 13-11

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام الوصل الإماراتي الليلة

مجلس الوزراء: التلاعب في البيانات وراء إيقاف بعض البطاقات التموينية

سارة أبوالخير.. تقلب موازين السوشيال ميديا بـ ولا حاجة

خطوة جديدة في مفاوضات رحيل محمد صلاح عن ليفربول

باكاري جاساما.. الحكم الجامبي الذي يثير رعب جماهير الأهلي قبل النهائي الأفريقي

فاروق الباز يكشف سبب عودته للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

جماهير الزمالك تدعم الأهلى أمام الوصل الإماراتي عبر هاشتاج تويتر

شبح الهزيمة بخماسية يطارد لاعبى ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

فيديو

الأهلي والوصل الاماراتي .. أحمد فتحي يسعد الجماهير الحمراء بهدف في الشوط الأول
أحمد فتحي يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل الإماراتي ..فيديو
فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على سطح الكواكب.. ويوضح سبب مشروع ممر التنمية ونقل المصريين تدريجيا من جانبي نهر النيل وسبب عودته للولايات المتحدة
أحمد موسى: حبيب العادلي فضح الإخوان في اقتحام السجون.. فيديو
عصمت: هدف منتدى إعلام مصر تطوير المهنة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟