ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التحقيق مع معلمي إحدى مدارس الخانكة لانصرافهم قبل انتهاء اليوم الدراسي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إبراهيم الهواري
قرر صلاح الدين محروس، مدير تعليم الخانكة، إحالة مدرسي إحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة الخانكة للتحقيق؛ لعدم التزامهم بالمواعيد الرسمية وانصرافهم قبل انتهاء اليوم الدراسي، كما أحال للتحقيق متابعي المدرسة من الموجهين. 

جاء ذلك أثناء جولته المفاجئة على المدرسة يرافقه أحمد الخالع، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة، حيث توجهوا إلى المدرسة في الساعة الواحدة وعشرة دقائق ليجدوها خاوية على عروشها عدا العامل.

وعلى الفور قام مدير التعليم الإعدادي بعمل محضر إثبات حالة ووقع عليه عامل المدرسة واتخذ محروس قراره سالف الذكر.

loading...

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن الدائري الإقليمي ويحدد سرعاته

فاروق الباز يكشف سبب مشروع ممر التنمية ..فيديو

الجاليات الإسلامية تقدم دعما غير مسبوق لضحايا هجوم المعبد اليهودي

حبيب العادلي في اقتحام الحدود الشرقية يكشف اجتماعات إسقاط مصر في بيروت وسوريا

برشلونة يحرز الهدف الخامس أمام ريال مدريد ويكرر فضيحة 2010 بكلاسيكو الأرض

بعد توقف 3 سنوات.. أول رحلة طيران من ميلانو تصل مطار الغردقة

الأسباب المحتملة للإصابة بمرض الكتف مفصل المتجمد

شاهد .. لحظة انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

إدراج 164 متهما بينهم الزمر والإسلامبولي على قوائم الكيانات الإرهابية

احمي نفسك من أمراض الخريف والشتاء بهذه الروشتة

التعليم تقتحم مركز دروس بروكسي وتضبط شخصا ينتحل صفة معلم

شاهد.. فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على سطح الكواكب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

فيديو

الأهلي والوصل الاماراتي .. أحمد فتحي يسعد الجماهير الحمراء بهدف في الشوط الأول
أحمد فتحي يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل الإماراتي ..فيديو
فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على سطح الكواكب.. ويوضح سبب مشروع ممر التنمية ونقل المصريين تدريجيا من جانبي نهر النيل وسبب عودته للولايات المتحدة
أحمد موسى: حبيب العادلي فضح الإخوان في اقتحام السجون.. فيديو
عصمت: هدف منتدى إعلام مصر تطوير المهنة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟