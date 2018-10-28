التحقيق مع معلمي إحدى مدارس الخانكة لانصرافهم قبل انتهاء اليوم الدراسي

قرر صلاح الدين محروس، مدير تعليم الخانكة، إحالة مدرسي إحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة الخانكة للتحقيق؛ لعدم التزامهم بالمواعيد الرسمية وانصرافهم قبل انتهاء اليوم الدراسي، كما أحال للتحقيق متابعي المدرسة من الموجهين.





جاء ذلك أثناء جولته المفاجئة على المدرسة يرافقه أحمد الخالع، مدير التعليم الإعدادي بالإدارة، حيث توجهوا إلى المدرسة في الساعة الواحدة وعشرة دقائق ليجدوها خاوية على عروشها عدا العامل.





وعلى الفور قام مدير التعليم الإعدادي بعمل محضر إثبات حالة ووقع عليه عامل المدرسة واتخذ محروس قراره سالف الذكر.