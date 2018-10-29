اليوم.. عقد اجتماع غرفتي الغرف اليدوية المصرية والمغربية

افتتح مسعد عمران رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، المعرض الدولي الخشب والحرف التقليدية بالمغرب، وذلك أمس الأحد، بمشاركة وزير الصناعة المغربي ورئيس غرفة مكناس للحرف التقليدية.





وكشف عمران أنه سيتم اليوم الإثنين، عقد اجتماع غرفتي الغرف اليدوية المصرية والمغربية، باتحاد الحرف اليدوية بالمغرب بعد التنسيق مع أحمد شوقي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالمغرب.





وأشاد عمران بدور مكتب التمثيل التجارى برئاسة أحمد شوقي، فيما يخص جمع البيانات، ودراسة احتياجات السوق المغربية من المنتجات المصرية، للترويج لها وتسويقها خلال المعرض المقام حاليا بالمغرب.





وقال إن المكتب التجارى قام بالترويج للمنتجات المصرية من الحرف اليدوية فى محاولة لفتح سوق جديدة لها، ودخولها للسوق المغربية خلال الفترة المقبلة.



