الإفتاء تكشف عن أمر واحد يفرج الكرب ويزيل الهم فورا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح - الإمام الرازي -، إنه لا يقدر أحد على كشف ما يحل بالإنسان من فقر إلى غنى ومن مرض إلى صحة ومن ضيق إلى سعة إلا الله القادر الذي لا يَعْجزُ والقاهر الذي لا يُنَازَعُ.



واستشهدت "الإفتاء" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله تعالى: "أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ" الآية 62 من سورة النمل، منوهة بأن هناك أمرين يرفعا عن الإنسان الكرب والهم والغم في الدنيا ولو كان يظن أنه لا مخرج ولا سبيل للنجاة منه.



وأوضحت أن الاعتراف بالذنب والالتجاء إلى الله؛ يرفع عنك الكرب ولو كنت تظن أن لا سبيل إلى النجاة، قال تعالى: "وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (88)" من سورة الأنبياء.

